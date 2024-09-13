TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti

Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da düzenlenen 2. Gurme ve Gastronomi Fuarı'na katıldı, yerel ürünlerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:23
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti

Hisarcıklıoğlu'ndan Van’da Gastronomi Destekleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da gerçekleştirilen 2. Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Etkinlik, kentin yerel lezzetlerini ve kültürel zenginliğini ön plana çıkardı.

Van'daki Üretim Gücü ve Kültürel Zenginlik

Hisarcıklıoğlu, Van Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra Expo Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuara gitti. Fuarda stantları gezen Hisarcıklıoğlu, firma sahipleriyle de sohbet etti.

Yapılan konuşmada, Van'ın hem üretim gücünü hem de zengin kültürünü simgeleyen bir etkinlik olduğu belirtildi. Gastronomi alanında Van'ın öne çıktığı, yerel ürünlerin zenginliği ile birlikte Türkiye çapında da önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Coğrafi İşaretle Tanınan Ürünler

Hisarcıklıoğlu, "Van, şu ana kadar 18 ürününde coğrafi işarete sahip oldu. Bu noktada Van Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Van Ticaret Borsası’nın katkıları büyük. Böylelikle Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer aldınız" ifadelerini kullandı.

Van Kahvaltısının Başarısı

Van kahvaltısının tüm Türkiye’ye tanıtıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda Yusuf Konak’ı övdü. Yöresel ve organik Van kahvaltısı markasının şehrin temel simgelerinden biri olmasını sağladığına dikkat çekti.

Girişimci Ruh ve Ticaret

Hisarcıklıoğlu, "Dünyada en zengin ülkelerin çoğu, girişimcileriyle bu başarıyı elde etti. Zenginlik artık yer altı kaynaklarından değil, insan kalitesinden doğmakta. Biz millet olarak girişimci bir ruh taşımaktayız" dedi.

Hisarcıklıoğlu'na Eşlik Eden İsimler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer de eşlik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firma sahipleriyle sohbet etti.

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