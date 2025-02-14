TOGEM-DER, Yaşlı Çiftlerle Sevgi Dolu Bir Kahvaltı Programı Düzenledi

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) üyeleri, Sevgililer Günü dolayısıyla yaşlı çiftlerle bir araya gelerek onların hayat tecrübelerini dinleme fırsatı buldu. Derneğin düzenlediği kahvaltı etkinliği, 14 Şubat tarihinde Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

İki Kuşak Arasında Köklenen Değerler

Etkinlikte, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri olan 10 çift, evlilik, aile ve birliktelik üzerine anılarını paylaştı. TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı M. Belma Sekmen, dernek olarak kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için birçok projeye imza attıklarını belirtti. Sekmen, Vefahane'nin kuruluşundan bu yana onursal başkanları Emine Erdoğan'ın aktif rol aldığını vurguladı.

Sevgi ve Aile Değerleri Vurgulandı

Etkinliğin amacını aile değerleri ile yaşlanmanın önemini paylaşmak olarak açıklayan Sekmen, "Bugün buraya 10 çiftimizi davet ettik. Değerli büyüklerimizle anılarını, evlilik kurumuna bakış açılarını ve aile değerine verdikleri önemi dinledik. Bunları yeni nesillerle paylaşmak istiyoruz," dedi.

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Betül Birer ise TOGEM-DER'in çalışma ve hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti. Davetlilere karanfil dağıtılan programda, çiftler doğada keyifli anlar yaşadı.