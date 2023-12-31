TOGG, 2023 yılı teslimat rakamları geldi! 'Verdiğimiz sözü tuttuk'

Türkiye'nin kendi otomobili TOGG, teslimatları artarak sürdürüyor. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk. Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik." denildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu." ifadelerine yer verildi.





Söz verildiği gibi yedek talihlilerin teslimatlarına da 2024 yılında devam edileceği belirtilen açıklamada, "Hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…" denildi.

Ayrıca, İstanbul'da 6 bin 870, Ankara'da 2 bin 636, Bursa'da 918, Kocaeli'de 871, Konya'da 693, İzmir'de 649, Antalya'da 574 adet yerli otomobilin teslimatının yapıldığı görüldü.