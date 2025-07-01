Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

Tokat'ta Acil Yardım: 3 Yaşındaki Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara'ya Gönderildi

Tokat’ta evde geçirdiği kaza sonucu sol el parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ambulans helikopterle Ankara’daki hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından ilk müdahale Tokat’ta yapıldıktan sonra, çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Bir ambulansla Tokat Havalimanı’na getirilen küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından helikoptere nakledildi. Daha sonra, ambulans helikopterle Ankara’ya uçtu.

Çocuğun durumu ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

Tokat'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.