Tokat'ta Av Tüfeğiyle Kendini Yaralayan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ın Artova ilçesinde 24 yaşındaki E.T, yanlışlıkla av tüfeğiyle kendisini yaralayarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:38
Tokat'ta Av Tüfeğiyle Kendini Yaralayan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Korkutan Kaza: Genç Adam Av Tüfeğiyle Kendini Yaraladı

Tokat'ın Artova ilçesinde, Ahmetdanişment köyü yaylasında meydana gelen bir kaza, bölge halkını şoke etti. 24 yaşındaki E.T, elindeki av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, yerel saatle öğle saatlerinde gerçekleşti. Kaza sonrası çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

E.T.'nin vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Yaralı genç, özellikle sarp arazi nedeniyle AFAD ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde araç yoluna indirilerek ambulansa taşındı.

E.T., hemen Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı. Vücuduna isabet...

Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan E.T, sarp araziden AFAD ekibince araç yoluna indirilerek ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı. Vücuduna isabet...

Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan E.T, sarp araziden AFAD ekibince araç yoluna indirilerek ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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