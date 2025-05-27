Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Alarmı

Tokat ve Reşadiye ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, bölgedeki hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kentte, öğleden sonra yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerlerin beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Bazı araçlar, bu anlık yoğun yağıştan ciddi şekilde zarar gördü. Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü'nde ise sağanak yağışlar sel oluşumuna yol açtı. Yerel halk, su baskınlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı.

Vatandaşların dikkatli olmasının önem arz ettiği bu durumda, sel ve dolu hasarlarının en aza indirgenmesi için yetkililer tarafından ihtiyatlı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu. Kentte öğleden sonra yaklaşık 10 dakika dolu yağdı. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.