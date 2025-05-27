DOLAR
39,01 0,03%
EURO
44,34 0,36%
ALTIN
4.136,11 1,19%
BITCOIN
4.293.114,9 -0,52%

Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat ve Reşadiye'de etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası yerler beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:33
Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağış Alarmı

Tokat ve Reşadiye ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, bölgedeki hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kentte, öğleden sonra yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerlerin beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Bazı araçlar, bu anlık yoğun yağıştan ciddi şekilde zarar gördü. Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü'nde ise sağanak yağışlar sel oluşumuna yol açtı. Yerel halk, su baskınlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı.

Vatandaşların dikkatli olmasının önem arz ettiği bu durumda, sel ve dolu hasarlarının en aza indirgenmesi için yetkililer tarafından ihtiyatlı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu. Kentte öğleden sonra yaklaşık 10 dakika dolu yağdı. Yağış...

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu. Kentte öğleden sonra yaklaşık 10 dakika dolu yağdı. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Yenilik ve Esin
2
Mersin'de Öğretmen Derya Demir'in Cinayet Davası Başladı
3
Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı
4
Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Dolandırıcıları Tutuklandı
5
Bosna Hersek'ten İlk Hac Kafilesi Mekke'ye Uğurlandı
6
İstanbul'da 'Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor' Paneli ve Sergisi Düzenlendi
7
Almanya'da DİTİB Giessen Camisi ve Külliyesi'nin Temeli Atıldı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!