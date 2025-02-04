Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafo Merkezinde Trajik Kaza

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan 60 yaşındaki Recep Sansar, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay sonrası, acil durum sağlık ekipleri tarafından hızla ambulansa taşınan Sansar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu üzücü olay, iş güvenliği ve elektrik sektöründeki risklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.