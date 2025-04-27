Tokat'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta Feci Trafik Kazası
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kaza, bölgedeki sürücüleri tedirgin etti. M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, çevre yolunun 20. kilometresinde E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı.
Olayın Detayları
Kaza sonucunda otomobil sürücüsü M.Y. hayatını kaybederken, araçta bulunan G.M.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı
Feci kazanın ardından kamyon sürücüsü E.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.