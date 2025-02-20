Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti.

Sürücü Basri Akar yönetimindeki 60 AET 039 plakalı otomobil, Emre Sevgi idaresindeki 60 VA 718 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda, Akar, aynı araçta bulunan İkramiye Akar ve sürücü Emre Sevgi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.