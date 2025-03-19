Tokat'ta İşçi Servisi İstinat Duvarına Çarptı: 21 Yaralı

Tokat'ta İşçi Servisi Kazası: 21 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kaza, 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. Adıgüzel Sarı'nın kullandığı 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir istinat duvarına çarptı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte 20 tekstil işçisinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.