Tokat'ta Jandarma'dan 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 3 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tokat'ta Jandarma'dan 'Anadolu Mirası' Operasyonu
Şüpheli M. M.'nin ikametinde üç tarihi eser ele geçirildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Anadolu Mirası operasyonları kapsamında, Tokat merkezde tarihi eser kaçakçılığı şüphesi üzerine çalışma gerçekleştirildi.
Edinilen istihbarat doğrultusunda şüpheli şahıs sıkı takibe alındı. Yapılan takip ve çalışmaların ardından adli mercilerden alınan arama kararıyla şüpheli M. M.'nin ikametgâhında arama yapıldı.
Gerçekleştirilen aramada 1 adet obje, 1 adet heykel ve 1 adet çanak kap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.
Şüpheli M. M., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
