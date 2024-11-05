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Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye Hapis Cezası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet kazasında suçlu bulunan sürücüye 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:55
Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye Hapis Cezası

Tokat'ta Motosiklet Kazası ve Hapis Cezası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen tragik bir olayda, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efehan Kılıç'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının sorumlusuna 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Duruşma ve Sanık Savunması

Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Çetin ve yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün ailesi ile avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Çetin, olay nedeniyle büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Çok üzgünüm. Takdir mahkemenizdir," dedi.

Ailece Acı ve Tepkiler

Mahkeme, sanık Çetin’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı aldı. Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Efehan Kılıç’ın babası Ahmet Kılıç, "Bu ceza, kimsenin vicdanını rahatlatmadı maalesef. Gereken ceza bu olmamalıydı. Kim olursa olsun, bunu kimsenin kabul edeceğini düşünmüyorum," diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, Ahmet Kılıç, kazada sanığın uyuşturucu kullanıp 2,77 promil alkollü olduğunu belirten tespit tutanağının olduğunu hatırlatarak, "Refüjden geçip çocuğumu ezmesi mantıklı değil," şeklinde konuştu.

Anne Duygularını Paylaştı

Efehan’ın annesi Özlem Kılıç, 15 yaşındaki oğlunun hayallerinin yarım kaldığını vurgulayarak, "Cezasız şekilde dışarıda gezmesine dayanamıyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Buna hiçbir annenin yüreği dayanamaz," dedi. Ebeveynler, davayla ilgili itiraz dilekçelerini avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduklarını açıkladı.

Kazanın Detayları

Olay, 24 Temmuz tarihinde, Faruk Ömer Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobilin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi'nde refüjü geçerek karşı yönden gelen Efehan Kılıç'ın motosikletine çarpması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan Çetin, hastanede tedavi olduktan sonra tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullandığı otomobille çarptığı 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efehan...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullandığı otomobille çarptığı 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efehan Kılıç'ın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmanın ardından Efehan Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç (solda) ve annesi Özlem Kılıç (sağda), gazetecilere açıklamada bulundu.

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