Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Fahri Palaz'ın kullandığı 60 KV 922 plakalı otomobilin, Yolkonak mevkisinde Oktay Yılmaz yönetimindeki 61 HS 244 plakalı tırın 61 K 0227 plakalı dorsesine arkadan çarpması sırasında gerçekleşti. Çarpmanın ardından, arkadan gelen İbrahim Çavuşoğlu'na ait 60 EG 826 plakalı otomobil, önünde seyreden Eminakcan Yılmaz'ın kullandığı 06 DL 101 plakalı cipe çarptı.

Olayın hemen ardından, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yer alan 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Koca, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan cip sürücüsü Eminakcan Yılmaz ile birlikte Mukaddes Koca, Saniye Palaz ve Suat Palaz, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.