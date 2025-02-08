Tokat'taki Şiddetli Kar Yağışı 20 Köyü İzole Etti

Tokat'ta Şiddetli Kar Yağışı Sonrası 20 Köy Yolu Kapandı

Tokat'ta son günlerde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, kent genelinde 20 köy yolu şu an itibarıyla kapalı durumda.

Kapanan Yollar İçin Ekipler Seferber Oldu

Kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen yolları açmak ve köylere ulaşımı sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.

Yerleşim birimlerinde yaşanan bu sıkıntılar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tokat'taki kar yağışının, önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.