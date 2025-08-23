DOLAR
TOKİ 30 ilde 312 Taşınmazı 10 Eylül'de Açık Artırmayla Satıyor

TOKİ, 10 Eylül'de 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satacak; peşin ödeyene %15 indirim ve çeşitli vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:13
TOKİ 30 İlde 312 Taşınmazı Açık Artırmayla Satışa Çıkarıyor

AYŞE KARAOSMANOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı 10 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Hangi illerde ve kaç taşınmaz?

Kurumdan edinilen bilgiye göre, satışa sunulan taşınmazlar Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da yer alıyor. Toplam 312 arsa ihaleye çıkarılacak.

Satış koşulları ve ödeme seçenekleri

Açık artırma sonucu ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre taşınmazlar peşin ya da vadeli olarak satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz hariç, tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.

Alıcılar; konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.

İhale tarihi, katılım ve iletişim

Açık artırmalar 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak. İhaleler Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve (212) 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

