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TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ, 2025'te başlattığı kampanya ile dar gelirli vatandaşlara 9.000 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:44
TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ'den Kaçırılmayacak Fırsat: Ev Sahibi Olmak Artık Hayal Değil

Duyduk duymadık demeyin! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı itibarıyla dar gelirli vatandaşlara yönelik devrim niteliğinde bir kampanya başlattı. Bu yeni program sayesinde, konut sahibi olmak isteyenler için yüz güldüren bir fırsat sunulmuş oldu. TOKİ, Türkiye genelinde 21 ilde toplam 112 konutu satışa çıkardı. Aylık taksitlerin yalnızca 9.000 TL'den başlaması, ekonomik sıkıntı çeken aileler için umut ışığı oldu.

Kampanya Kapsamında 21 İlde Konut İmkanı

TOKİ'nin yeni kampanyası, sadece büyük şehirleri değil, Anadolu'nun pek çok ilini de kapsıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ gibi önemli şehirlerde de projeler mevcut. Bu sayede, vatandaşlar kendi memleketlerinde veya tercih ettikleri şehirlerde uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

9.000 TL ile Ev Sahibi Olun

Konut fiyatları 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında değişirken, uygulanan %25 peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde bu fiyatlar dar gelirli vatandaşlar için daha erişilebilir hale geliyor. Özellikle 72 ay vade ile aylık 9.000 TL'lik taksitler, kira ödemelerine yakın bir maliyetle ev sahibi olma avantajı sunuyor. Bazı projelerde ise vade süresinin 180 aya kadar uzandığı ifade ediliyor.

Kahramanmaraş'a Özel Konut Desteği

TOKİ'nin 9 Mayıs 2025 tarihli duyurusuna göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 2. Etap projesi özel ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. 2+1 daireler için 198.766,29 TL peşinatla 180 ay vade imkanı ve aylık 9.938,31 TL taksit ödemesi sunuluyor. Daha geniş bir yaşam alanı arayanlar için ise 3+1 daireler 216.478,55 TL peşinat ve aynı 180 ay vadeyle 10.823,93 TL taksitle satışa sunuluyor.

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank Üzerinden Alınıyor

Yapılan açıklamada, kampanya başvurularının geçici süreyle Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Başvuru tarihleri il ve projeye göre değişiklik gösterdiğinden, ilgilenenlerin TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgilere ulaşmaları önem arz ediyor.

TOKİ Konut Satışı Başvuru Şartları

TOKİ'nin bu özel kampanyasına başvurmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şart. Ayrıca, her kişi yalnızca bir konut için başvuru yapabiliyor. Bazı illerde ise gelir sınırı, engellilik veya yaş kriterleri gibi ek şartlar da bulunabiliyor.

TOKİ'nin bu büyük kampanyası, ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Özellikle artan kira fiyatları ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, aylık 9.000 TL'den başlayan taksitlerle kendi evine sahip olmak, birçok ailenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

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