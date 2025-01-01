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Tokyo'da Çıkan Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tokyo Skytree yakınındaki evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Yangının nedeni ise henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:00
Tokyo'da Çıkan Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, iki katlı bir evde çıkan yangın, bölgedeki sakinleri derinden sarstı. Yangında, iki kişi hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Kyodo News'in aktardığına göre, yangın dün akşam saatlerinde, Tokyo'nun popüler turistik mekanlarından biri olan Tokyo Skytree yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle şiddetli rüzgarın yangının yayılmasına neden olduğunu belirtti ve yangının çevredeki 8 binaya sıçradığını duyurdu.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangında yaşanan can kaybını doğrularken, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenmediğini bildirdi. Yangının neden olduğu maddi hasar ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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