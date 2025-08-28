DOLAR
Tom Barrack: 'Hayvani' İfadesi Uygunsuzdu — Beyrut'te Tepki

Tom Barrack, Beyrut'teki basın toplantısında kullandığı 'hayvani' ifadesinin uygunsuz olduğunu söyledi; sözlerinin aşağılayıcı olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:47
Tom Barrack: 'Hayvani' İfadesi Uygunsuzdu — Beyrut'te Tepki

Tom Barrack: "Hayvani" İfadesi Uygunsuzdu

Beyrut'taki gergin basın toplantısı ve Barrack'ın açıklamaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında gazeteciler için kullandığı "hayvani" ifadesinin uygunsuz olduğunu söyledi.

Barrack, sosyal medyada etkin gazetecilerden Mario Nawfal'a verdiği röportajda, Lübnan'da büyük tepkilere neden olan olaylı basın toplantısında kullandığı ifadenin "aşağılayıcı bir şekilde" kullanılmak istemediğini, ancak sözlerinin "uygunsuz" olduğunu belirtti.

Barrack'ın sözleri: "Hayvani ifadesini aşağılayıcı bir anlamda kullanmadım, sadece 'sakinleşebilir miyiz, biraz hoşgörü ve nezaket gösterebilir miyiz, medeni olalım' demek istedim. Ancak medyanın sadece işini yaptığı bir anda böyle bir ifade kullanmak uygunsuzdu."

Ayrıca Barrack, "Zaman konusunda daha cömert, kendi adıma da daha hoşgörülü olmalıydım." ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı basın toplantısı 26 Ağustos Salı günü Beyrut'ta düzenlenmişti. Toplantıda Barrack gazetecilere hitaben, "Bekleyin bir an için sesiz olun. Bu durum kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Medeni davranın." demişti.

Barrack'ın kullandığı ifadeler, Lübnan'da geniş tepkiyle karşılanmıştı.

