Tomarza'da 41 Yılın Ardından Mesut Elkıran’a Kaymakamdan Plaket

Tomarza Vergi Dairesi'nde 41 yıl görev yapan Mesut Elkıran’a Kaymakam Selim Eser tarafından plaket verildi; meslek hayatına veda etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:17
Tomarza'da 41 Yılın Ardından Mesut Elkıran’a Kaymakamdan Plaket

Tomarza'da 41 Yılın Ardından Mesut Elkıran’a Kaymakamdan Plaket

Vergi Dairesinde uzun soluklu hizmete veda

Tomarza Vergi Dairesi bünyesinde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Mesut Elkıran, görevine veda etti.

Elkıran, Tomarza Vergi Dairesi Müdürü Muhammet Gün ile birlikte makamına giderek veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Tomarza Kaymakamı Selim Eser tarafından kendisine plaket takdim edildi.

Kaymakam Selim Eser ziyaret sırasında, "Kamudaki görev süresi boyunca gösterdiği özveri, emek ve katkıları için kendisine teşekkür ediyor, emeklilik döneminde de sağlık ve huzur temenni ediyoruz" dedi.

Tören, Elkıran’ın uzun yıllara yayılan hizmetine teşekkürlerin sunulduğu ve iyi dileklerin iletildiği samimi bir atmosferde sona erdi.

TOMARZA VERGİ DAİRESİ BÜNYESİNDE 41 YIL GÖREV YAPARAK, EMEKLİLİĞE AYRILAN MESUT ELKIRAN’A TOMARZA...

TOMARZA VERGİ DAİRESİ BÜNYESİNDE 41 YIL GÖREV YAPARAK, EMEKLİLİĞE AYRILAN MESUT ELKIRAN’A TOMARZA KAYMAKAMI SELİM ESER TARAFINDAN PLAKET VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da KİPTAŞ Kaper Sitesi Teslim Edildi: 590 Konut Yeni Sahiplerine
2
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
3
Tatvan'da Minimal İnvaziv Omurga ve Skolyoz Ameliyatları Başarıyla Yapıldı
4
Bebek maması toksin şüphesi: Uzmandan 'ani kusma' uyarısı
5
Diyadin'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Yeşilay ile Önleyici Adımlar
6
Küçükçekmece ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında Afetlere Hazırlık Protokolü
7
Bandırma'da Asansör Kazası: Kopan Parmak Mikrocerrahiyle Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları