Tomarza'da 41 Yılın Ardından Mesut Elkıran’a Kaymakamdan Plaket

Vergi Dairesinde uzun soluklu hizmete veda

Tomarza Vergi Dairesi bünyesinde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Mesut Elkıran, görevine veda etti.

Elkıran, Tomarza Vergi Dairesi Müdürü Muhammet Gün ile birlikte makamına giderek veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Tomarza Kaymakamı Selim Eser tarafından kendisine plaket takdim edildi.

Kaymakam Selim Eser ziyaret sırasında, "Kamudaki görev süresi boyunca gösterdiği özveri, emek ve katkıları için kendisine teşekkür ediyor, emeklilik döneminde de sağlık ve huzur temenni ediyoruz" dedi.

Tören, Elkıran’ın uzun yıllara yayılan hizmetine teşekkürlerin sunulduğu ve iyi dileklerin iletildiği samimi bir atmosferde sona erdi.

