Bebek maması toksin şüphesi: Uzmandan 'ani kusma' uyarısı

Uzm. Dr. Filiz Özdemir, bebek maması kaynaklı cereulide toksini şüphesi sonrası ani kusma, ishal ve halsizlik görüldüğünde derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:15
Bebek maması toksin şüphesi: Uzmandan 'ani kusma' uyarısı

Bebek maması kaynaklı toksin şüphesi: Uzmandan acil uyarı

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Filiz Özdemir, bir bebek maması markasında zararlı toksin şüphesi nedeniyle aileleri uyardı. Fransa’da iki bebeğin ölümüyle bağlantılı yürütülen incelemeler kapsamında, söz konusu markanın ürünleri küresel pazarda ve Türkiye dahil bazı ülkelerde toplatıldı.

Uzmanın dikkat çektiği belirtiler

Özdemir, bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal ve halsizlik gibi belirtilerin hızla ortaya çıkabileceğini belirtti. Nadir durumlarda belirtilerin ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

Uzman, bu vakalarda öne çıkan toksinin cereulide olduğunu ve toksini üreten etkenin Bacillus cereus adlı bakteri olduğunu söyledi. En dikkat çekici noktanın, bu toksinin ısıya dayanıklı olması olduğuna dikkat çekildi; dolayısıyla mamalar sonradan ısıtılmış olsa bile toksin etkisi sürebilir.

Saklama ve acil davranış önerileri

Özdemir, bebeklerin daha hassas bir grup olduğunu ve belirtilerin aniden başlayabileceğini bildirerek ailelere şu tavsiyeleri verdi: Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin ve uygun şekilde saklayın. Belirtiler hızlı seyredebileceği için gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir.

'Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun', diye uyardı Uzm. Dr. Filiz Özdemir.

UZMAN DOKTOR FİLİZ ÖZDEMİR

UZMAN DOKTOR FİLİZ ÖZDEMİR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 'Anne Ulaşım Kartı' 2025'te Bin 16 Anneye Destek
2
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri ve HPV Aşısı Farkındalığı: Medicana-Bornova İşbirliği
3
Niğde’de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 Verileri
4
Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Obezite ve Sağlıklı Yaşam Hamlesi
5
Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası
6
Menemen'de 2025 Açılışlar Yılı: 8 Yeni Tesis Hizmete Girdi
7
Küçükçekmece Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı — 1030 personel, 223 araç hazır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları