Bebek maması toksin şüphesi: Uzmandan 'ani kusma' uyarısı

Bebek maması kaynaklı toksin şüphesi: Uzmandan acil uyarı

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Filiz Özdemir, bir bebek maması markasında zararlı toksin şüphesi nedeniyle aileleri uyardı. Fransa’da iki bebeğin ölümüyle bağlantılı yürütülen incelemeler kapsamında, söz konusu markanın ürünleri küresel pazarda ve Türkiye dahil bazı ülkelerde toplatıldı.

Uzmanın dikkat çektiği belirtiler

Özdemir, bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal ve halsizlik gibi belirtilerin hızla ortaya çıkabileceğini belirtti. Nadir durumlarda belirtilerin ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

Uzman, bu vakalarda öne çıkan toksinin cereulide olduğunu ve toksini üreten etkenin Bacillus cereus adlı bakteri olduğunu söyledi. En dikkat çekici noktanın, bu toksinin ısıya dayanıklı olması olduğuna dikkat çekildi; dolayısıyla mamalar sonradan ısıtılmış olsa bile toksin etkisi sürebilir.

Saklama ve acil davranış önerileri

Özdemir, bebeklerin daha hassas bir grup olduğunu ve belirtilerin aniden başlayabileceğini bildirerek ailelere şu tavsiyeleri verdi: Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin ve uygun şekilde saklayın. Belirtiler hızlı seyredebileceği için gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir.

'Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun', diye uyardı Uzm. Dr. Filiz Özdemir.

UZMAN DOKTOR FİLİZ ÖZDEMİR