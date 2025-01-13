Topkapı Sarayı'nda Silahtar Kıyafeti ile Nöbet: Tarihin İzleri Yeniden Canlanıyor

Topkapı Sarayı'nda jandarmalar, Osmanlı'nın silahtar kıyafeti ile nöbet tutuyor. Ziyaretçiler, tarihi deneyimleme fırsatı buluyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:48
Topkapı Sarayı'nda Silahtar Kıyafeti ile Nöbet: Tarihin İzleri Yeniden Canlanıyor

Topkapı Sarayı'nda Tarihin Nefesi: Silahtar Kıyafetiyle Nöbet

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı, artık jandarmaların silahtar kıyafetiyle nöbet tutmasıyla tarihî atmosferine yenilik katıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olan sarayda, ziyaretçiler bu tarihi figürler ile fotoğraf çektirerek Osmanlı dönemine dair eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Osmanlı'nın Silahtarları Günümüzde

Osmanlı döneminde Enderunun en nüfuzlu siması olan silahtarların kıyafetlerini giyen jandarmalar, ziyaretçilerine bu tarihi uygulama ile eğitici bir deneyim sunuyor. İngiltere, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde yer alan benzer uygulamalar ile ziyaretçiler, askeri teşkilat tarihini öğrenme fırsatı buluyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tematik müzeciliği öne çıkararak, dönemi yansıtan uygulamalar yapmayı hedeflediklerini belirtti. Kocaman, “Dönemin kıyafetleri ile burada nöbet tutan görevliler, ziyaretçilerin ilgisini artırmayı amaçlıyor,” dedi.

Tarihî Giysilerle Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Kocaman, uygulamanın özellikle sarayın ikinci ve üçüncü avlularında hayata geçirildiğini vurguladı. Ziyaretçiler, jandarmaların döneme ait kıyafetleriyle nöbet tutmasını ve saray içerisinde yürüyüşlerini ilgiyle izliyor.

Yeni Mekanlar ve Gelecek Planları

2019 yılından bu yana yapılan uygulamalarda ziyaretçilerin talep ve dünyadaki müzecilik yöntemlerini dikkate aldıklarını ifade eden Kocaman, Topkapı Sarayı'na önemli mekanlar eklemeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yıl içerisinde haremler, darpane gibi alanların yanı sıra yeni müzecilik alanlarının da hayata geçeceğini duyurdu.

Jandarma birliği, sarayın dış korumasını sağlarken, atlı birliklerin de varlığına dikkat çekildi. Yeni nöbet uygulamasının başarıyla hayata geçmesi, sosyal medya ve doğrudan geri dönüşler ile destekleniyor. Ziyaretçilerin ilgisi, bu tarihi andan daha fazla zenginleşmeyi sağlıyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar "silahtar"...

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar "silahtar" kıyafetliyle nöbet tutmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığının korumasına verilen Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama ilgi görürken, saray etrafında bulunan diğer nöbet noktalarındaki nöbet hizmetleri ise güncel jandarma asayiş kıyafetiyle icra ediliyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar "silahtar"...

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar "silahtar" kıyafetliyle nöbet tutmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığının korumasına verilen Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama ilgi görürken, saray etrafında bulunan diğer nöbet noktalarındaki nöbet hizmetleri ise güncel jandarma asayiş kıyafetiyle icra ediliyor.

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