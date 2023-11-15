Tornavidalı cinayette akıllı operasyon: Polis, taksiciyle konuşarak zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

İngiliz kadını tornavidayla öldüren zanlı, polisin akıllı hamlesiyle yakalandı

Fatih’te bir otelde İngiliz vatandaşı A.M.D.'yi (26) tornavidayla öldürdüğü iddia edilen İngiliz vatandaşı A.Y.M. (28), polisin taksi şoförüyle yaptığı telefon görüşmesi sayesinde gözaltına alındı.

Otel odasında ceset bulundu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih’teki bir otelde temizlik personelinin bir kadının cesedini bulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerine tornavida saplandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayette kullanılan tornavida da otel odasında ele geçirildi.

Polis, taksiciyle konuşarak zanlıyı yakaladı

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının otelden taksiyle ayrıldığını belirledi. Taksinin plakasından ulaştıkları şoföre telefonla ulaşan polisler, şoförden taksiyi en yakın karakola ya da polis noktasına yönlendirmesini istedi. Şoförün Fatih’teki bir polis noktasına gittiğini öğrenen polisler, burada takside bulunan zanlı A.Y.M.'yi gözaltına aldı.

Zanlı ve kurban birlikte yaşıyordu

Yapılan araştırmada, zanlı ve kurbanın birlikte yaşadığı ve 11 Kasım’da İngiltere’den İstanbul’a geldikleri ortaya çıktı. Zanlı ve kurban, aynı gün Fatih’teki otele yerleşti. Zanlının emniyette verdiği ifadede psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.