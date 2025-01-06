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Toronto'da İsrail'in Gözaltına Aldığı Doktor İçin Protesto

Toronto'da toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in gözaltına aldığı doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:20
Toronto'da İsrail'in Gözaltına Aldığı Doktor İçin Protesto

Toronto'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde, Filistin destekçileri, İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için bir protesto gösterisi düzenledi.

Protestonun Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, "Gazze için sağlık", "Soykırımı durdurun" ve "Sağlık hizmeti suç değil" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık bir grup, Toronto'daki Queen's Park'ta toplandı. Protesto sırasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da şiddetle kınandı ve bu ülke ile mevcut diplomatik ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Büyükelçilerin Katılımı ve Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, protesto gösterisine video konferans ile katılarak, Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirtti. Albanese, "Gazze'de İsrail tarafından kaçırılan diğer doktorlar ve Filistinliler gibi onun da ciddi şekilde kötü muamele görebileceğine inanmak için haklı sebeplerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hastaneye Yönelik Baskınları

İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı bildirildi. Baskın sırasında hastanenin bazı bölümleri ateşe verilerek ciddi maddi hasara neden olundu. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurarak durumlarının acilen açıklanmasını istedi.

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