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Tosya'da Zirai Don Felaketi: 6 Bin 725 Dekar Alan Etkilendi

Tosya'da zirai don nedeniyle 6 bin 725 dekar tarım arazisi zarar gördü. Tarım müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:40
Tosya'da Zirai Don Felaketi: 6 Bin 725 Dekar Alan Etkilendi

Tosya'da Zirai Don Felaketi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi ve peş peşe gelen kar yağışları, tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkilere neden oldu. Son günlerde yaşanan zirai don, bölgedeki tarım arazilerinde ciddi hasarlara neden oldu.

Tarım Arazileri ve Hasar Tespiti

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, ilçede toplamda yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu belirtti. İncirkuş, mevsim koşullarının uygun olduğu dönemlerde her türlü tarım ürününün yetiştirildiğini ifade etti. Ancak, bu yıl yaşanan erken bahar döneminin bazı ağaçların vaktinden önce çiçek açmasına sebep olduğunu ve ardından gelen soğuk havanın zirai dona neden olduğunu kaydetti.

İncirkuş, “Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava maalesef ilçemizde de zirai don meydana getirdi. Ekiplerimiz, hafta sonları dahil sahada hasar kontrol ve tespit çalışmaları yapmakta” dedi.

Zirai Dondan Zarar Gören Ürünler

Yapılan tespitlerde, yaklaşık 6 bin 725 dekar alanda kiraz, ceviz, elma, armut, şeftali ve üzüm gibi tarım ürünlerinin zarar gördüğü belirlendi. Bu alanlarda, normal şartlarda yıllık toplam üretim miktarının yaklaşık 6 bin 500 ton civarında olduğunu ifade eden İncirkuş, hasarların tam olarak belirlenebilmesi için don olayının sona ermesini bekleyeceklerini vurguladı.

Üreticilere Destek ve Tarım Sigortası Önerisi

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar gören çiftçiler için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. İncirkuş, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarını ALO TARSİM 172 telefon numarasıyla bildirmeleri gerektiğinin önemine dikkat çekti. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini de ileten İncirkuş, bu zor süreçte üreticilere her türlü desteği sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının ardından tarım ürünleri zirai dondan etkilendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının ardından tarım ürünleri zirai dondan etkilendi.

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