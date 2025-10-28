Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı: Türkiye-Libya İlişkileri Öne Çıktı

Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ev sahipliğinde tören düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte iki ülkenin İstiklal Marşları okunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı katılımcılara iletildi.

Programda Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur konuştu.

Büyükelçi Begeç, konuşmasında Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle katılımcılara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: 'Cumhuriyet ve arkasındaki 2 bin yıllık devlet geleneği sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Libya gibi dost ve müttefiklerimizin de çıkarlarını gözetmekte, bölgesel ve küresel istikrara katkı yapmaktadır.'

Begeç, ayrıca Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde güçlendiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların özel olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: 'Türkiye'nin Libya halkına, Libya Devletine desteği tamdır, daimidir. Bu hususta Milli Birlik Hükümeti ile yürüttüğümüz ilişkiler müstesna bir yere sahiptir.'

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur da, Libya Ulusal Birlik Hükümeti adına Türk halkı ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Baur, ilişkilerin tarihi derinliğine işaret ederek, 'Türkiye, 2011 yılından sonra Libya'nın geçiş süreçlerinde yanında yer almış, siyasi sürece ve yeniden yapılanma çabalarına katkı sağlamıştır.' dedi.

Baur, iki ülke arasında 40'ın üzerinde anlaşma ve mutabakat muhtırası imzalandığını aktararak, en önemlileri arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma ve Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası olduğunu hatırlattı.

Baur, ilişkilerin her alanda güçlenerek ivme kazandığını ve Türkiye'nin Libya'nın önemli bir stratejik ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

Programa, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Libya Planlama Bakanı Muhammed Yusuf ez-Zeydani, Libya Turizm Bakanı Necib el-Habşi, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye et-Tormal, Libya Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Yahlif es-Sifo, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman, eski Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile çok sayıda Libyalı yetkili ve ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

