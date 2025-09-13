Trabzon Arsin'de Tır, Kamyon ve Minibüs Kazası: 14 Yaralı

Trabzon Arsin'de tır, kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:07
Kaza, Yeşilyalı mevkisindeki kavşakta meydana geldi

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yeşilyalı mevkisindeki kavşakta tır, kamyon ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kavşakta, sürücüsü Hezi Memmedov olan 90 CY 277 plakalı tır ile sürücüsü belirlenemeyen 61 K 2038 plakalı taş yüklü kamyon ve sürücü Abdullah Alfidan idaresindeki 61 M 0608 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 14 yolcu, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edilip tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

