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Trabzon'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma vakası: Bir çocuk yaşamını yitirirken, diğeri hastanede tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 21:48
Trabzon'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon Akçaabat’ta Üzücü Boğulma Vakası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Söğütlü Mahallesi sahilinde yüzmek için suya giren iki arkadaş arasında korkunç bir olay yaşandı. 14 ve 16 yaşındaki çocuklardan biri boğuldu, diğeri ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

Gençlerin denize girmesinin ardından bir süre içerisinde ortadan kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Hızla olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama faaliyetlerine başladı.

Acı Son

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada denizden çıkarılan çocuklara 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Maalesef, 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun ise tedavisi devam etmektedir.

Bu trajik olay, bölgedeki halkın ve ailelerin büyük üzüntü yaşamasına sebep oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüzmek için denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri ise...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüzmek için denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüzmek için denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri ise...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüzmek için denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

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