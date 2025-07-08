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Trabzon'da Hanife Hatun Camisi İncelemesi

Vali Yıldırım, 13 bin kişilik Hanife Hatun Camisi'nde incelemelerde bulundu, açılış için Trabzon halkını davet etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 19:14
Trabzon'da Hanife Hatun Camisi İncelemesi

Trabzon Valisi Yıldırım, Hanife Hatun Camisi'nde İnceleme Yaptı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesinde inşa edilen ve 13 bin kişinin ibadet edeceği Hanife Hatun Camisi'nde incelemede bulundu. Vali Yıldırım, açılışı 11 Temmuz Cuma günü planlanan camide, İl Müftüsü Selami Aydın, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar ve diğer ilgililerle birlikte çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, caminin cuma günü ibadete açılacağını belirterek, Trabzon halkını açılışa davet etti. Trabzon'da böyle bir külliyenin ilk kez yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "Sayın Bakanımız, kurmuş olduğu vakıfla buranın maliyetini büyük ölçüde karşıladı. Buraya bir tuğla bile katkısı olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bakan Bayraktar'a, caminin yapımında emeği geçen eski müftülere, belediye başkanlarına ve valilere teşekkür eden Yıldırım, "Bizim için bu eseri tamamlamak nasip oldu; ancak buradaki en büyük gayret, şüphesiz Sayın Bakanımıza aittir. Allah ondan da razı olsun. Trabzon'umuza muhteşem bir cami ve külliye kazandırdılar. Bu eser sadece bir cami değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olarak da kullanılacak. Camilerin asıl amacı da budur." dedi.

Caminin sahil boyunca Trabzon'un simgelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, caminin ambiyansının huzur verici olduğunu belirtti ve ilk namazı kıldıklarını ifade etti.

İl Müftüsü Aydın, caminin büyük bir katılımla cuma günü açılacağından bahsederek, hadis ve ayetlerden örnekler verdi. Eski Bakan Bayraktar ise Trabzon'a kazandırdıkları bu eserin sadece bir ibadethane olmadığını, aynı zamanda konferans salonları ve eğitim alanları ile sosyal bir mekan oluşturduğunu belirtti.

Bayraktar, caminin alanının 8 bin 800 metrekare olduğunu ve annesinin ismini taşıyan camiyi Trabzon'daki 'Hanife' ismini taşıyan tüm kadınlara ithaf ettiğini dile getirerek, "Caminin vatana, millete, Trabzon'a ve özellikle Doğu Karadeniz'e hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Yıldırım ve ekibi, camide İl Müftüsü Aydın'ın öncülüğünde ikindi namazını kılarak dua etti. Camide, imam hatip Nurettin Dinçdağ ile iki müezzin görev alacak.

Trabzon'un, Ortahisar ilçesinde 11 Temmuz Cuma günü açılması planlanan ve 13 bin kişinin ibadet...

Trabzon'un, Ortahisar ilçesinde 11 Temmuz Cuma günü açılması planlanan ve 13 bin kişinin ibadet edeceği Hanife Hatun Camisi'nde çalışmalar sürüyor.

Trabzon'un, Ortahisar ilçesinde 11 Temmuz Cuma günü açılması planlanan ve 13 bin kişinin ibadet...

Trabzon'un, Ortahisar ilçesinde 11 Temmuz Cuma günü açılması planlanan ve 13 bin kişinin ibadet edeceği Hanife Hatun Camisi'nde çalışmalar sürüyor.

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