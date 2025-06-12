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Trabzon'da İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu 24-25 Haziran'da Gerçekleşecek

Trabzon'da 24-25 Haziran tarihlerinde İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu düzenlenecek. Uzmanlar su sorununa dair önemli veriler sunacak.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:11
Trabzon'da İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu 24-25 Haziran'da Gerçekleşecek

Trabzon'da Önemli Sempozyum

Trabzon Kent Konseyi, 24-25 Haziran tarihlerinde "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu"nu organize ediyor. Bu önemli etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uzman İsimler Sempozyumda Bir Araya Gelecek

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, düzenlenen basın toplantısında sempozyuma katılacak uzman isimler hakkında bilgiler verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkan Yardımcısı Orhan Solak ve, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanları sempozyumda yer alacak.

İklim Değişikliği ve Su kaynakları

Karal, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisini vurgulayarak, Türkiye’nin gelecekte su sorunu yaşayan ülkeler arasında yer alabileceğine dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi’nin, su kaynakları açısından diğer bölgelere göre daha şanslı olduğunu belirten Karal, mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmanın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Bu şansı, mevcut suyumuzu daha verimli kullanarak sürdürebilir kılmak zorundayız. Böyle devam edersek bölgesel olarak da bu sorunla karşı karşıya kalacağımız bir gerçektir. Bu nedenle iklim değişikliği ve su konusunu bilimsel çerçevede ele alabileceğimiz bir sempozyum düzenlemeye karar verdik."

Panel Konuları Çeşitlilik Gösteriyor

Sempozyumda Antarktika'dan yerel iklim uyumuna, tarımdan turizme, su farkındalığından toplumsal etkilere kadar birçok başlıkta paneller düzenlenecek. Karal, her panelde uzman konuşmacıların farklı bakış açılarıyla konuları ele alacağını ve katılımcıların büyük resmi görmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

"Güncel veriler, çözüm önerileri ve yeni işbirlikleriyle bilinçlenerek buradan güçlenerek ayrılacağımıza inanıyorum." diyen Karal, sempozyumun halkın iklim ve su konularındaki farkındalığını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Trabzon Kent Konseyince 24-25 Haziran'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" organize...

Trabzon Kent Konseyince 24-25 Haziran'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" organize edilecek. Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal (ortada), Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzon Kent Konseyince 24-25 Haziran'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" organize...

Trabzon Kent Konseyince 24-25 Haziran'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" organize edilecek. Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal (ortada), Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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