DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,86 0,75%
ALTIN
4.214,76 -0,21%
BITCOIN
3.449.636,56 -3,37%

Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 6.550 Feromon Tuzak Asılacak

Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 18 ilçede 6.550 feromon tuzak kurulacak. Vali Yıldırım, çevreye zarar vermeyen yöntemlerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:06
Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 6.550 Feromon Tuzak Asılacak

Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi Hız Kazanıyor

Trabzon'da, kahverengi kokarca ile etkin mücadele sağlamak amacıyla 18 ilçede toplamda 6.550 feromon tuzak asılacak. Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesinde düzenlenen programda, bu zararlının meyve, sebze ve tahıl ürünleri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurguladı.

Ekosistem İçin Tehdit

Kahverengi kokarcanın sadece çiftçiler değil, tüm ekosistem için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Yıldırım, "Onun olduğu yerde üretim ciddi sekteye uğruyor. İlimizde ve çevre illerde fındık üretimine verdiği zararlar inkâr edilemeyecek kadar fazla" dedi.

Topyekûn Mücadele Çağrısı

Vali Yıldırım, bu zararlı ile mücadelede belediyeler, odalar, çiftçi dernekleri, muhtarlar ve üreticilerin işbirliği içinde hareket ettiğini söyledi. Feromon tuzaklarla mücadele yönteminin çevre dostu olduğunu ve çok büyük mesafeler kat edebileceğini kaydetti.

Başkanlardan Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kokarcanın hızlı yayılma özelliğine dikkate alarak kalıcı ve köklü çözüm geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Geçen yıl yapılan vektörel mücadeleye 45 personelin katıldığını aktaran Genç, "İlaçlama çalışmaları için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayırdık" dedi. Bu yıl bu mücadelenin 12 ilçeye genişletileceğini açıkladı.

Üretim ve Gelecek İçin Mücadele

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise kahverengi kokarca ile mücadelenin üretim, çiftçi, sofraya ve geleceğe sahip çıkma mücadelesi olduğunun altını çizdi.

Feromon Tuzakları Dağıtılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi destekleriyle temin edilen feromon tuzaklarının 18 ilçe tarım müdürlüğüne teslim edileceğini ve bu tuzakların belirlenen yerlerde asılacağını aktardı.

Programın sonunda Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, ilçe müdürlerine feromon tuzaklarını teslim etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında program düzenlendi. Programa; Vali Aziz Yıldırım (sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 5), protokol üyeleri ve yetkililer katıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında program düzenlendi. Programa; Vali Aziz Yıldırım (sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 5), protokol üyeleri ve yetkililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi
2
Kırıkkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
3
Erzurum'da Öğrenciler, Şehitleri Anmak İçin Tabyalara Yürüdü
4
Sivas'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
5
Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı
6
TBMM'de HSK Üyesi Seçimi İçin Alt Komisyon Kuruldu
7
Enstitü Sosyal, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Tanıttı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı