Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 6.550 Feromon Tuzak Asılacak

Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi Hız Kazanıyor

Trabzon'da, kahverengi kokarca ile etkin mücadele sağlamak amacıyla 18 ilçede toplamda 6.550 feromon tuzak asılacak. Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesinde düzenlenen programda, bu zararlının meyve, sebze ve tahıl ürünleri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurguladı.

Ekosistem İçin Tehdit

Kahverengi kokarcanın sadece çiftçiler değil, tüm ekosistem için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Yıldırım, "Onun olduğu yerde üretim ciddi sekteye uğruyor. İlimizde ve çevre illerde fındık üretimine verdiği zararlar inkâr edilemeyecek kadar fazla" dedi.

Topyekûn Mücadele Çağrısı

Vali Yıldırım, bu zararlı ile mücadelede belediyeler, odalar, çiftçi dernekleri, muhtarlar ve üreticilerin işbirliği içinde hareket ettiğini söyledi. Feromon tuzaklarla mücadele yönteminin çevre dostu olduğunu ve çok büyük mesafeler kat edebileceğini kaydetti.

Başkanlardan Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kokarcanın hızlı yayılma özelliğine dikkate alarak kalıcı ve köklü çözüm geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Geçen yıl yapılan vektörel mücadeleye 45 personelin katıldığını aktaran Genç, "İlaçlama çalışmaları için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayırdık" dedi. Bu yıl bu mücadelenin 12 ilçeye genişletileceğini açıkladı.

Üretim ve Gelecek İçin Mücadele

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise kahverengi kokarca ile mücadelenin üretim, çiftçi, sofraya ve geleceğe sahip çıkma mücadelesi olduğunun altını çizdi.

Feromon Tuzakları Dağıtılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi destekleriyle temin edilen feromon tuzaklarının 18 ilçe tarım müdürlüğüne teslim edileceğini ve bu tuzakların belirlenen yerlerde asılacağını aktardı.

Programın sonunda Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, ilçe müdürlerine feromon tuzaklarını teslim etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında program düzenlendi. Programa; Vali Aziz Yıldırım (sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 5), protokol üyeleri ve yetkililer katıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında program düzenlendi. Programa; Vali Aziz Yıldırım (sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 5), protokol üyeleri ve yetkililer katıldı.