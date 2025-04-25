Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Memur Adaylarına Müjde: Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü!

Devlet memuru olma hayali kuran binlerce vatandaş, kamu kurumlarından gelecek müjdeli haberleri sabırsızlıkla bekliyor. KPSS puanıyla merkezi atama süreçlerine odaklanan adaylar için, yeni alım ilanları her geçen gün artış gösteriyor. Son dakika gelişmelerine göre, bazı kamu kurumları, düşük KPSS puanıyla memur alımı yapacaklarını müjdeledi. Bu yerlerden biri de Trabzon'un Sürmene Belediyesi.

Sürmene Belediyesi'nden Düşük KPSS Puanıyla Memur Alımı!

Trabzon'un Sürmene Belediye Başkanlığı, resmi bir ilanla 65 KPSS puanı ile memur alımı gerçekleşeceğini duyurdu. Belirlenen KPSS puan türü ve diğer gerekli şartları taşıyan adaylar arasından memur alımı yapılacak. 65 puan almak, bu fırsattan yararlanmak için yeterli olacak.

Hangi Kadrolar Açık?

Sürmene Belediyesi, memur alımı için çeşitli kadro unvanlarını da belirtti. Bu kadrolar arasında; Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları yer alıyor. İlan detaylarına göre;

Mühendis : Lisans düzeyinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olma ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranmakta.

: Lisans düzeyinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olma ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranmakta. Mimar : Lisans düzeyinde mimarlık bölümünden mezun olma ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma gerekliliği mevcut.

: Lisans düzeyinde mimarlık bölümünden mezun olma ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma gerekliliği mevcut. Tekniker: Ön lisans düzeyinde harita ve kadastro bölümünden mezun olma ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma istenmektedir.

Her üç pozisyon için de aranan KPSS taban puanı en az 65 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Sürmene Belediye Başkanlığı'nın memur alım ilanı için başvurular, 29 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 02 Mayıs 2025 tarihinde sona erecektir.