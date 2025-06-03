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Trabzon'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ekipler Seferber Oldu

Trabzon'da etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:22
Trabzon'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ekipler Seferber Oldu

Trabzon'da Sağanak Etkisini Gösterdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış sonrası birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Vatandaşlar Korunmaya Çalışıyor

Yağış anında sokakta kalan vatandaşlar, şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları iş yerlerine sığındı. Yollardaki su birikintileri, trafik akışında aksamalara neden oldu.

Evler ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

Şiddetli yağış sonucu birçok araç yolda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerinin zeminleri su altında kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı ve su baskını yaşayan evlerin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Pazarkapı Mahallesi'ndeki otoparkta zarar gören araçlara dair hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların Zayiatı Büyük

Karşıyaka Mahallesi'nde evini su basan Lütfiye Sivri, durumu anlatırken, "Köpeğim neredeyse boğulacaktı, tavuklarım suyun içinde kaldı. Çok büyük zayiatımız var" dedi.

Belediyeden Açıklama Geldi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 83 su taşkını ihbarı alınarak, ekiplerin anında harekete geçtiği belirtildi. 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı ve 24 iş makinesi ile çalışmalar devam ediyor.

Uyarıda Bulundular

Açıklamada, heyelan ve su taşkınlarının yaşandığı noktalarda, elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Belediye Başkanı İncelemelerde Bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaya, "Çok ciddi bir afet oluştu. 44 mahallemizde ciddi sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

Yağış sonrası yaşanan bu olumsuzluklar, Trabzon'da büyük bir dikkat ve hızlı müdahale gerektirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağda), yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağda), yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

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