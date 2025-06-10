Trabzon'da Sel Felaketi Üzerine Başkan Genç'ten Açıklama

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarına ilişkin önemli bilgiler aktardı. Başkan Genç, Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden 568 talep alındığını ve bu taleplerin hızlı bir şekilde karşılandığını belirtti.

Başkan Genç, sel nedeniyle 121 iş yeri, 10 konut ve 20 araç zarar gördüğünü ifade etti. Meclis toplantısında, Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nin durumunu da aktaran Genç, projenin Ankara'da Altyapı Yatırımları Genel Müdürü ile değerlendirildiğini bildirdi.

Ulaşım Projeleri ve Sel Müdahalesi

Uygulama projesinin ve sondajların şehrin Meydan bölgesinde tamamlandığını anlatan Genç, Yıldızlı bölgesindeki sıkıntıları aşmak için iki alternatif üretildiğini kaydetti. Ağustos ayında uygulama projesinin biteceğine vurgu yapan Genç, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini dile getirdi.

Sel olaylarının ardından, Trabzon'da 165 araç ve 548 personel ile 24 saat esasına göre çalışıldığını bildiren Genç, destek veren komşu iller ile tüm ekip ve yöneticilere teşekkür etti. Başkan, "Şehrimize geçmiş olsun. İtfaiye, AFAD ve ilçelerdeki belediyelerle birlikte durumu kontrol altına aldık," dedi.

Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti

Esnafa geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Genç, mekan temizliği konusundaki çalışmaları da aktardı. "Her şey yapılsa bile risk her zaman mevcut. Gereken tedbirleri alacağız. Bunların telafisi olabiliyor, ancak geri gelmeyen canlar var," diyerek selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından düzenlenen açıklamalarla sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Meclis Salonu'nda düzenlenen ayın ilk toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (fotoğrafta), başkanlık yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Meclis Salonu'nda düzenlenen ayın ilk toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (fotoğrafta), başkanlık yaptı.