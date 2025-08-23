DOLAR
Trabzon Şalpazarı'nda 7 Hafız İçin İcazet Töreni

Trabzon Şalpazarı'daki Sütpınar Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 7 öğrenciye icazet töreninde hafızlık belgeleri takdim edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:47
Tören Detayları

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sütpınar Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 7 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Tören, bölge halkı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Program, Sütpınar Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla başladı. Ardından öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Belgeler ve Katılımcılar

İl Müftüsü İsmail Çiçek, tören kapsamında öğrencilere hafızlık belgelerini verdi. Programa, Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurukız, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile diğer ilgililer katıldı.

Tören, mezunların aileleri ve cemaat tarafından büyük ilgiyle takip edildi; program, atılan dualar ve tebriklerle sona erdi.

