Trabzon Üniversitesi'nde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı Açıldı

Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı Trabzon Üniversitesi'nde Açıldı

Türk Tarih Kurumu (TTK), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi'nde yeni bir kütüphane oluşturdu.

Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, bu anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek TTK'ye ve yöneticilerine teşekkür etti.

TTK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda kurulan kurumun sosyal bilimler alanında birçok önemli faaliyet yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, akademik bilgiyi üretmenin yanı sıra, bu bilgileri topluma ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti ve bu kapsamda 2023 yılında başlatılan projeyle birlikte toplam 27 kitaplığın açıldığını bildirdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise, TTK'nin ülkenin en köklü araştırma kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Kurum, 2 binin üzerinde eseri basmış ve hizmete sunmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun bize bağışladığı kitaplar, üniversitemizin kütüphanesini zenginleştirecek" şeklinde konuştu. Aşıkkutlu, Türk Tarih Kurumu'na desteklerinden dolayı minnettar olduklarını vurguladı.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi'nde kitaplık oluşturuldu.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi'nde kitaplık oluşturuldu.