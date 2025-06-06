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Trabzon ve Çevresinde Kurban Bayramı Coşkusu

Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerde Kurban Bayramı namazı kılındı; cemaat bayramlaştı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 08:27
Trabzon ve Çevresinde Kurban Bayramı Coşkusu

Trabzon ve Çevresinde Bayram Namazı Kılındı

Kur'an Bayramı vesilesiyle, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane illerinde bayram namazları icra edildi. Trabzon'da, vatandaşlar yüksek katılımla İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere, Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde hazır bulundu.

Yoğun Katılım ve Dualar

Kılınan bayram namazı sonrası, cemaat okunan hutbenin ardından dua etti. Namaz sonrası cami çıkışlarında, vatandaşlar arasında bayramlaşma anları yaşandı.

Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'deki camilerde de benzer bir coşku gözlemlenirken, il genelinde haneler dolusu insan bayram namazı için camilere akın etti.

Bayram ruhunun yaşandığı bu anlamlı günde, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileriz.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mısırlı Dede Fatih Sultan...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelerek bayram namazı kıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mısırlı Dede Fatih Sultan...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelerek bayram namazı kıldı.

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