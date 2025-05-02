Trafikte Haklarım Derneği'nden 'Son Yolculuk' Kampanyası

Trafikte Haklarım Derneği'nden Çarpıcı Kampanya

Trafikte Haklarım Derneği, sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla 'Son Yolculuk' isimli bir kampanya filmi yayınladı. 2015'ten bu yana Türkiye'de, 60 binden fazla kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken, 3 milyon kişi yaralanmış durumda. Yapılan araştırmalar, kazaların yüzde 89'unun sürücü kusurundan kaynaklandığını göstermektedir.

Kampanya İle Amaç Trafik Kazalarına Dikkat Çekmek

Karayolu Trafik Haftası kapsamında başlatılan 'Son Yolculuk' kampanyası özellikle geçmişte yaşanmış trajik bir kazayı merkeze alıyor. Filmde, 19 Ocak 1970'te, müzik grubu Beyaz Kelebekler'in konser için Adapazarı'na giderken geçirdikleri kaza anlatılıyor. Bu kazada, Behzat Kutlubağ ile Rıfat ve Altan Eke kardeşler yaşamını yitirirken, Ülkü Üst ve Bülent Ortaç yaralanmıştır.

Yetkililerden Önemli Açıklamalar

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, Beyaz Kelebekler'in geçirdiği kazanın toplumsal hafızada derin acılara yol açtığını belirtti. Bülent Ortaç, kazanın ardından geçirdiği yılların izlerini hala bedeninde taşıdığını vurgulayarak, “Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun,” dedi.

Beyaz Kelebekler'in solisti Ülkü Üst Sarpkan ise kazanın korkunç anlarını hatırlatarak, “Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı,” ifadelerini kullandı. Grubun kurucu üyelerinden Ender Akacan ise kural ihlâlinin neden olduğu acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı: “Ne olur kurallara uyalım.”

Trafikte Haklarım Derneği, sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül sonuçlarına dikkati çekmek için "Son Yolculuk" isimli kampanya filmini yayınladı.