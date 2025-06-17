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Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi: Öğrencilere Tiyatro ile Trafik Bilinci Aşılanıyor

Trafikte Ortak Akıl Derneği, 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi ile öğrencilerde trafik bilinci geliştirmek için tiyatro gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:19
Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi: Öğrencilere Tiyatro ile Trafik Bilinci Aşılanıyor

Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi

'Trafikte Küçük Hata Yoktur!' Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Trafik Bilinci İçin Erken Eğitim

Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, projenin amacı hakkında açıklamada bulunarak, küçük yaştaki çocuklara kalıcı trafik bilinci kazandırmanın hedeflendiğini belirtti. Proje çerçevesinde her gün iki okulda dijital ve teatral oyunlar sahneleniyor. Ilıcalı, "Bilim insanları, bir konuda duyarlılığın gelişmesi için küçük yaşta alınacak eğitimlere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Çocuklarımızdan çok iyi geri dönüşler alıyoruz," dedi.

Hüznüyle Taşıdığı Sorumluluk

Ilıcalı, trafik kazalarının içindeki kişisel deneyimini de paylaşarak, "Ailemden 5 kişi, 3 trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu yüzden ağır bir sorumluluk hissediyorum,” ifadesini kullandı. Son 23 yılda Türkiye'nin yol yapımında önemli yatırımlar yaptığını belirten Ilıcalı, bu süreçte bile trafik kazalarının çoğunun insan hatası yüzünden olduğunu vurguladı.

Trafik Kazaları ve Çözüm Önerileri

Ilıcalı, Türkiye’de trafik kazalarının neden ve sonuçlarına dikkat çekerek, her gün 17’den fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Hız ihlalleri, emniyet kemeri takmama ve şerit değiştirmenin başlıca sebepler arasında olduğunu ifade etti.

Kalıcı Bilinç ve Cezaların Önemi

Ilıcalı, sorunların çözümünde iki önemli noktaya değinerek, "Küçük yaşta kalıcı bilinç oluşturmak ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor. Projemizi Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz," dedi.

Son olarak, kurallara sıkı bir şekilde uyulmasının önemine vurgu yapan Ilıcalı, devletin can güvenliği için çalıştığını ve Türkiye’nin 2053 yılı hedefinin sıfır can kaybı olduğunu sözlerine ekledi.

İlkokul çağındaki öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata...

İlkokul çağındaki öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur!" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu'nda tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

İlkokul çağındaki öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata...

İlkokul çağındaki öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur!" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu'nda tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

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