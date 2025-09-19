Trafikte Motosiklet Gerçeği: Avukat Erol'dan Mevzuat Uyarısı

Avukat Mustafa Enes Erol, Karayolları Trafik Kanunu'nun otomobil odaklı olduğunu belirterek, motosikletleri kapsayan kapsamlı bir mevzuat yenilemesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:12
Trafikte Motosiklet Gerçeği: Avukat Erol'dan Mevzuat Uyarısı

Trafikte Motosiklet Gerçeği: Avukat Erol'dan Mevzuat Uyarısı

Avukat Mustafa Enes Erol trafikte motosikletlerin mevcut mevzuat tarafından yeterince dikkate alınmadığını vurguladı ve yasal düzenlemede acil değişiklik gerektiğini söyledi.

"Bizim Karayolları Trafik Kanunu'muz otomobil endeksli hazırlanmış bir kanun. İçinde motosiklete özel hükümler, yok..."

Mevzuatın Yenilenmesi Gereği

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türkiye'de motosiklet kullanımına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten Avukat Mustafa Enes Erol, "Karayolları Trafik Kanunu'nun bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansını

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği