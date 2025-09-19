Trafikte Motosiklet Gerçeği: Avukat Erol'dan Mevzuat Uyarısı
Avukat Mustafa Enes Erol trafikte motosikletlerin mevcut mevzuat tarafından yeterince dikkate alınmadığını vurguladı ve yasal düzenlemede acil değişiklik gerektiğini söyledi.
"Bizim Karayolları Trafik Kanunu'muz otomobil endeksli hazırlanmış bir kanun. İçinde motosiklete özel hükümler, yok..." MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türkiye'de motosiklet kullanımına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten Avukat Mustafa Enes Erol, "Karayolları Trafik Kanunu'nun bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor." dedi.
Mevzuatın Yenilenmesi Gereği
