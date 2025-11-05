TRAKON LITE (Naval) SALVO SİDA ile Mavi Vatan’ı korumaya başladı

TRAKON LITE (Naval) SALVO SİDA ile Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE (Naval) Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) üzerinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alındı.

Entegrasyon ve teknik özellikler

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) şirketlerinden UNIROBOTICS ve CANiK, DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen SALVO SİDA projesinde işbirliği yaptı. TRAKON LITE UKSS ve CANiK M2 QCB ile donatılan SALVO SİDA TCB 1401 borda numarasıyla envantere girdi.

DEARSAN tarafından tasarlanan SALVO SİDA, 14,79 metre uzunluğa, 3,83 metre genişliğe ve 0,75 metre drafta sahip. Dizel motor seçeneğine göre 35+ knot (+64.8 km/sa) hıza ulaşabiliyor. Araç, 12,7 mm CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfeğin yanı sıra isteğe bağlı olarak 5,56 mm, 7,62 mm makineli tüfek veya 40 mm bomba atar ile donatılabiliyor.

Saha testleri ve operasyonel yetenek

Deniz testlerinde sistem, 11 km mesafedeki sahil kontrol istasyonu üzerinden hedefi başarılı şekilde vurdu ve operasyonel kabiliyet doğrulandı. Hafif ve kompakt tasarımı, stabilizasyon, hedef angajman doğruluğu ve açık arayüzleri sayesinde farklı platformlara entegrasyonu kolaylaştırıyor.

TRAKON LITE’ın yapay zeka tabanlı yazılım mimarisi, haberleşme kesintilerinde dahi görevin emniyetli şekilde sürdürülmesini sağlıyor; böylece insansız deniz platformlarında operasyonel süreklilik sunuyor.

CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ise düşük dağılım ve yüksek güvenilirliğiyle sistemin caydırıcılığını artırıyor.

Yetkili açıklaması

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz sistemleri, kuruluşumuzdan bu yana yoğun mesai harcadığımız stratejik bir alan. Deniz tipi UKSS’ler doğaları gereği zorlu çevre şartlarına dayanacak şekilde tasarlanır; insansız deniz sistemleri ise kara platformlarından farklı olarak uzun menzillerde kesintisiz görev icra eder. Bu nedenle yalnızca donanımda özel çözümler sunmak yetmez; aynı zamanda yapay zeka destekli gelişmiş yazılımlar da şarttır. UNIROBOTICS bu noktada fark oluşturuyor. SİDA’ların değişken taşıma kapasitelerine rağmen hafif ve kompakt UKSS ihtiyacı kritik; TRAKON LITE (Naval) tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirildi. Bilindiği üzere daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’nde TRAKON TARGAN ile yerimizi almıştık. Şimdi ise SALVO SİDA ile envantere insansız bir platform üzerinden dahil olmak bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde insansız deniz sistemlerinin ihracatta güçlü bir ivme oluşturacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

