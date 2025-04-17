Trakya'da Yağışlar Buğday ve Arpa Üretimini Canlandırdı

Trakya'da son günlerde etkili olan yağışlar, buğday ve arpa üreticilerini sevindirdi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son 20 günde bölgede hem kar hem de sağanak yağışlar yaşandığını belirtti.

Şaylan, bu durumun buğday ve arpanın gelişimini olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak, "Yağış ve soğuk hava rekolteyi artırdı. Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ bölgesinde buğday ve arpa rekoltesinin artacağına dikkat çeken Şaylan, üreticilerin bu ürünlerden memnuniyetinin yükseldiğini ifade etti. "Çiftçilerimizin buğday ve arpa ile ilgili bir sıkıntısı yok, memnuniyet arttı" diye ekledi.

Yaklaşık 230 bin dekar alanda buğday ve 20 bin dekar alanda arpa ekilişi bulunan bölgenin hububat üretimi açısından önemine dikkat çeken Şaylan, geçen yıl dekardan ortalama 450 kilogram buğday hasat edildiğini kaydetti.

Şaylan, "Bu yıl yağışlar devam ederse, buğday ve arpa için verim artışı bekliyoruz. Geçen yıl verim düşüklüğü yaşandı ama bu yıl durum daha iyi görünüyor" şeklinde konuştu.

Buğday ve arpada hastalık görülmediği takdirde yüksek kaliteli ve verimli bir hasat süreci geçirmeyi beklediklerini ifade eden Şaylan, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldüren bu durumu değerlendirdi.

Kırklareli'nde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve sağanak buğday ve arpada rekolte beklentisini yükseltirken üreticilerin de yüzünü güldürdü. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kırklareli'nde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve sağanak buğday ve arpada rekolte beklentisini yükseltirken üreticilerin de yüzünü güldürdü. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine açıklamada bulundu.