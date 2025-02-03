Trakya'dan Geçen Ay 155,8 Milyon Dolar İhracat Gerçekleşti

Trakya İhracatı 155 Milyon Doları Aştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay toplam 155 milyon 859 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bu bilgiler Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenmiştir.

Öne Çıkan Sektörler

Ocak ayında Trakya'nın ihracatında en fazla dikkat çeken sektörler arasında demir ve demir dışı metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamüller yer aldı.

Tekirdağ İhracat Loco Motifi

Bölgedeki ihracat lideri olan Tekirdağ, 138 milyon 940 bin 570 dolar ile en fazla dış satıma imza atan şehir konumunu koruyor. Kırklareli ve Edirne ise sırasıyla 9 milyon 902 bin 40 dolar ve 7 milyon 16 bin 420 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sektörel Dağılım

İhracat sıralamasında Tekirdağ, en fazla demir ve demir dışı metaller sektöründe dış satım yaparken; Kırklareli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Edirne ise su ürünleri ve hayvansal mamüller ile öne çıktı.