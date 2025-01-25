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TRT, Miraç Kandili'nde Özel Yayınlar ile Ekranda

TRT, Miraç Kandili için özel yayınlar hazırladı. Canlı yayınlar ve belgeseller, izleyicilere dini atmosfer sunacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:00
TRT, Miraç Kandili'nde Özel Yayınlar ile Ekranda

TRT, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde özel yayınları ile izleyici ve dinleyicileri buluşturmaya hazırlanıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 18.30'da Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nde gerçekleştirilecek Miraç Gecesi Özel programı, TRT 1'de canlı yayınla ekrana gelecek.

Aynı gün saat 16.20'de, Mehmed Safiyüddin Erhan Efendi'nin anlatıldığı "Miraciyye Saklı Miras" filmi TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT 2'de ise 19.30'da "The Builders of the Alhambra: Elhamra'yı İnşa Edenler" belgeseli gösterilecek. Ardından saat 21.30'da "Miraciyye Saklı Miras" filmi, yine TRT 2 ekranlarında yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ömer Tuğrul İnançer tarafından icra edilen "Miraciyye", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kaydedilerek yarın saat 19.30'da TRT Müzik'te yayınlanacak.

Almanya Stuttgart'taki Sindelfingen Ulu Camii'nde yapılacak "Miraç Kandili Stuttgart" programı ise yarın saat 21.00'de canlı yayınla TRT Türk ekranlarına gelecek.

Avrupa sokaklarında ilahilerin seslendirildiği "Sokak İlahileri" programı, gün boyu TRT Türk'te gösterilecek.

TRT Diyanet Çocuk kanalı da gün boyunca "Aslan Parçası Cesur", "Fülfül Hac Yolunda", "Galip Mülayim" ve "Geri Dön Çufi" yapımlarını ekranlara taşıyacak.

Son olarak, TRT Kurdi, Miraç Kandili özel yayınını "Şeva Mirace" adıyla yarın 19.30'da izleyici ile buluşturacak. TRT Radyoları ise günün anlam ve önemi hakkında çeşitli içerikler sunacak.

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