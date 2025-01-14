Trump: Biden Dönemi Ülke Tarihinin En Kötü Dönemi

Trump, Biden Dönemini Sert Sözlerle Eleştirdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin dış politikasını eleştirerek, bu dönemin ülke tarihinin en kötü dönemi olduğunu savundu. Trump, Newsmax kanalında verdiği mülakatta, Biden'ın dış politikası nedeniyle ülkenin karşılaştığı zorlukların daha da kötüleştiğini ifade etti.

Biden’ın Basın Toplantısına Tepki

Trump, Biden’ın dış politika önceliklerini ele aldığı basın toplantısına dikkat çekerek, bu dönemdeki korkunç yönetimi değerlendirdi. Trump, "Son 4 yılın olaylarına bakınca, bu dönem ülkemizin gördüğü en dip nokta. Her şey çok kötüydü," dedi.

Afganistan Çekilmesi ve Sınır Güvenliği Üzerine Yorumlar

Afganistan'dan çekilme sürecini "övgüyle" değerlendiren Biden’a karşı çıkan Trump, bu süreçte yaşanan kaosun ABD'nin uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, sınır güvenliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Trump, mevcut yönetimin düzensiz göçmenlere izin vermesinin bu ülkeye büyük zararlar vereceğini sözlerine ekledi.

Gazze’de Ateşkes Umudu

Gazze’de bir ateşkesin yakında gerçekleşebileceğini belirten Trump, "Bir el sıkışma oldu ve belki hafta sonuna kadar bitmiş olur," şeklinde konuştu. Orta Doğu’daki krizlerin başında gelen İsrail-Gazze olaylarının da başkanlığı döneminde yaşanmayacağını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşına Çözüm Arayışı

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için tüm çabayı göstereceğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile derhal görüşeceğini duyurdu. Trump, başkanlık görevine başladığında küresel krizlere çözüm bulmak için hızlı ve etkili adımlar atacağını vurguladı.