Trump'dan İran İle Anlaşma Mesajı: 'Harika Olacak Bir Anlaşma Yapabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz," dedi.

Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısında konuşan Trump, kendisinin, İsrail'in görmek istediği en iyi başkan olduğunu belirterek, "Böyle olmak benim için bir onurdur," ifadesini kullandı. Özellikle İran konusunda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Trump, "İran'la doğrudan görüşmeler devam ediyor ve cumartesi günü bu müzakerelere devam edeceğiz. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur," şeklinde konuştu.

Netanyahu da bu görüşmede Suriye'deki durumu gündeme getirdi. "Suriye'deki durumu ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük," dedi.