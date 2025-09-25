Trump: Erdoğan İstedi, Suriye Yaptırımlarını Kaldırdım

ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını ve zaferin sorumlusu olarak Erdoğan'ı gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
ABD Başkanı'nın açıklaması diplomatik gündemi sarstı

ABD Başkanı Trump, Suriye politikasına ilişkin yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırıldığını ve Suriye'deki zaferin sorumlusu olarak Erdoğan'ı işaret etti.

Alıntı: “(Suriye’ye) Yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım”

Trump'ın bu sözleri, iki ülke arasındaki ilişkilere ve bölgesel politikalara yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Açıklama, hem diplomatik çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sonuç olarak, Trump'ın ifadeleri, Suriye yaptırımlarının kaldırılma gerekçesi ve Türkiye-ABD dinamikleri hakkında yeni bir tartışma başlattı.

