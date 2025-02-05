Trump: Gazze'den Ayrılmaktan Başka Seçenekleri Yok

Trump: Gazze Bir Yıkım Alanı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini ve burada yaşanabilir bir ortamın kalmadığını vurguladı. Oval Ofis'te düzenlediği imza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve oraya gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek, bu bence Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur," dedi.

Filistinliler İçin Yeni Yaşam Alanları Gerekiyor

Trump, Gazze'nin yaşam koşullarının son derece zor olduğunu belirterek, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesinin gerektiğini ifade etti. Gazze'deki Filistinlilerin, içinde bulundukları zor şartlar nedeniyle mecburen geri döndüklerini savunan Trump, "Eğer bir fırsatları olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka alternatifleri yok," dedi.

Gazze'deki Koşullar Çok Tehlikeli

Gazze'nin mevcut fiziksel durumunu "tam bir yıkım alanı" olarak tanımlayan Trump, bu ortamda hayatın nasıl sürdürülebileceğini sorguladı. Alevlenen çatışmaların her iki tarafta da devam ettiğini belirten Trump, "Ellerinde büyük bir moloz yığını var. Kim böyle yaşayabilir ki?" ifadesini kullandı.