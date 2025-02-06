DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Trump'ın Gazze Planı: Uluslararası Hukuk Açısından İhlaller ve Sonuçları

Trump'ın Gazze'yi boşaltma teklifi uluslararası hukuka aykırı adımlar içeriyor. Doç. Dr. Ali Osman Karaoğlu, durumu analiz etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:01
Trump'ın Gazze Planı: Uluslararası Hukuk Açısından İhlaller ve Sonuçları

Trump'ın Gazze Planı ve Uluslararası Hukukun Kapsamı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2020 yılında sunduğu "Yüzyılın Planı" ile Gazze'nin boşaltılması ve Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e nakledilmesi teklifini gündeme getirmiştir. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Osman Karaoğlu, bu teklifin uluslararası hukuka aykırı yönlerini Anadolu Ajansı Analiz için değerlendirdi.

Ateşkes Anlaşmasına Aykırılık

Trump’ın Gazze halkını Ürdün ve Mısır’a transfer etme önerisi, mevcut ateşkes anlaşmasına açıkça aykırıdır. Mısır ve Ürdün, bu teklifi reddetmiş; ateşkes metninde Gazze halkının güvenli bir şekilde evlerine dönebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, Gazze’nin yeniden imar edilmesi ve ablukanın sona ermesi de bu süreçte garanti altına alınmıştır. Ancak, Trump’ın bu yeni önerisi, ateşkesin kalıcılığını tehdit etmektedir.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Uluslararası hukuka göre, bir halkın toplu olarak yerinden edilmesi yasaktır. 1949 tarihli IV. Cenevre Konvansiyonu’nun 49. Maddesi, işgal altındaki topraklarda yaşayan halkların zorla nakledilmelerini yasaklamıştır. Dolayısıyla Trump’ın önerisi hem ateşkes anlaşmasına hem de Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır.

Çatışma ve İleriye Dönük Senaryolar

Trump'ın Gazze teklifinin, 2020'deki "Yüzyılın Planı" ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu durum, Filistinlilerin evlerini terk etmeye istekli olmadığını göz önünde bulundurduğunda, Trump’ın önerisinin daha büyük bir stratejinin parçası olabileceğini göstermektedir.

2020 Yılına Dönük Zayıf Senaryolar

"Yüzyılın Planı" kapsamında, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir kısmını ilhak etmesine izin verilmiş ve Filistinlilere parçalı bir devlet önerilmiştir. Bu plan, hem uluslararası hukuka aykırı eylemleri meşrulaştırmakta hem de Filistin halkının haklarını ihlal etmektedir. Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ise tamamen reddedilmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Filistin halkının haklarını göz ardı eden bu tarz girişimler, uluslararası toplum tarafından reddedilmiş ve "absürt" olarak nitelendirilmiştir. Trump’ın son günlerde yaptığı açıklamalar, bu meselelerin yeniden gündeme gelebileceğini işaret etmektedir. Uluslararası hukukun önemini vurgulamak, bu tür politikaların engellenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Not: Bu makalede yer alan görüşler yazara aittir ve Anadolu Ajansı'nın editoryal politikasını yansıtmayabilir.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
2
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Trump, Trans Sporcuları Kadın Sporlarından Men Eden Kararnamesini İmzaladı
7
Erzurum'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Yangın Denetimleri ve Suç İstatistikleri Açıklandı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış