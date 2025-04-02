Trump'ın Genelkurmay Başkanı Adayı Dan Caine, Senato Onay Oturumuna Katıldı

Generallerden Tarihi Oturum: Dan Caine Senato'ya Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdiği emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan Caine, Senatoda onay oturumuna katıldı. Caine, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen oturumda, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Partizan Olmayan Bir Yaklaşım Vurgusu

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, oturumun açılışında Caine'in görevi “partizan olmayan bir şekilde” yürüteceği inancını dile getirerek, “Biz burada siyaset konuşabiliriz ancak General Caine'in konu her ne olursa olsun siyasetten uzak durmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Caine ise konuşmasında, “Alışılmadık ve pek tanınmayan” bir aday olduğunu kabul ederek, ABD'nin de “alışılmadık ve benzeri görülmemiş” tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Ülkesini savunmak üzere hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Küresel Tehditlere Dikkat Çekti

Caine, “Şu an Pekin'de saat 21.48, Tahran'da 18.48, Moskova'da 16.48 ve Pyongyang'da 22.48. Şu an burada otururken, ülkemiz eşi benzeri görülmemiş bir küresel tehdit artışıyla karşı karşıya. Düşmanlarımız ilerliyor.” dedi.

Yasal Düzenlemeler ve Siyasi Semboller

Ordunun yasal olmayan bir amaç için kullanılmasına yönelik sorulara cevap veren Caine, böyle bir durumda karşı çıkacağının altını çizdi. “Bu konuda herhangi bir yanlış adım atılmasını engelleyen güçlü yasal düzenlemeler mevcut.” sözlerini sarf etti.

Öte yandan, Trump'ın geçmişte kendisiyle ilgili anlattığı ve üzerinde MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yapalım) yazılı bir şapka taktığı iddiasını da reddetti. “34 yıl boyunca görev yemini ve bağlılık taahhüdümü yerine getirdim. Hiçbir zaman herhangi bir siyasi sembol taşıyan bir eşya taşımadım.” şeklinde konuştu.

Ulusal Güvenlik Üzerine Düşünceler

Caine, Yemen’e yönelik saldırı planlarının detaylarının yer aldığı bir mesajlaşma grubuna bir gazetecinin yanlışlıkla dahil olmasına değinerek, “Bu sohbet partizan bir siyasi sohbete dönüşmüştü ve ortak kuvvetlerin bu tür sohbetlerde yer almaması gerekir.” dedi.

Ayrıca, hassas bilgiler içeren bir sohbete dahil olması durumunda nasıl hareket edeceğinin sorulması üzerine, “Müdahale eder ve durdururdum.” yanıtını verdi.

General Dan Caine, 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sırasında Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer almış, daha sonra Orta Doğu'da görev yapmış ve 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışmıştır.