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Trump'ın Seçim Zaferi Sonrası Kanada'da Göçmen Endişeleri

Quebec Başbakanı Francois Legault, Trump'ın zaferi sonrası Kanada'nın sınır güvenliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:34
Trump'ın Seçim Zaferi Sonrası Kanada'da Göçmen Endişeleri

Trump'ın Seçim Zaferi ve Kanada'da Göçmen Akını Tehlikesi

Kanada'nın Quebec eyaletinin başbakanı Francois Legault, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından, ülkesinde büyük bir göçmen akınına karşı önlem alınması gerektiğini açıkladı. Legault, basın toplantısında, bu durumun beraberinde getirebileceği yasa dışı göçlerin endişe verici boyutlarda olabileceğini belirtti.

Sınır Güvenliği Uyarısı

Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğunu işaret ederek, federal hükümetin bu konuda sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. "Sınırlarımızı koruma konusunda hızlı bir şekilde hareket etmeliyiz," diyen Legault, Kanada'nın göçmen akınına hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kanada Hükümeti'nin Yanıtı

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Legault'un açıklamalarının ardından, Başbakan Justin Trudeau hükümetinin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Freeland, "Kanadalılar, sınır güvenliğimizin önemini kesinlikle kabul ediyoruz," şeklinde konuştu.

Acil Durum Planları

Kanada'nın ulusal polis gücü, olası bir göçmen akını durumunda sınır gözetiminin artırılması dahil acil durum planlarının hazır olduğunu duyurdu. ABD'de yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, Trump'ın seçim kampanyasında bu kişilerin sınır dışı edileceği vaadinde bulunduğu hatırlatıldı.

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